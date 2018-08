“Cuando mataban mujeres guardé silencio (...) cuando mataron a una de las mías era demasiado tarde”

Este lunes, las autoridades presentaron una nueva alerta que obliga la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.

La alerta "Isabel Claudina" lleva el nombre de las adolescentes, María Isabel Veliz Franco y Claudina Isabel Velásquez Paiz, quienes fueron encontradas muertas tras reportarlas como desaparecidas en 2001 y 2015, en el municipio de Mixco y la capital, respectivamente.

Los padres de ambas adolescentes participaron en el acto inaugural, en donde hicieron un fuerte llamado a la sociedad a luchar contra la indiferencia, hipocresía y apatía. A alzar la voz para localizar a una mujer desaparecida.

"Quiero dejar esta frase en su corazón: Cuando mataban mujeres en Guatemala guardé silencio y no protesté porque a mí no me afectaba. Cuando mataron a una de las mías era demasiado tarde para no guardar silencio y protestar”.