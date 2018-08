Policías matan a joven con síndrome de Down que "huía" con pistola de juguete

Un agente de una patrulla policial de Suecia abrió fuego contra un joven con síndrome de Down que llevaba una pistola de juguete en la mano.

Eric Torell, de 20 años, fue asesinado a tiros por la policía en Vasastan, una zona residencial de la capital sueca. Según su familia, el joven tenía las capacidades intelectuales de un niño de tres años, además de que presentaba dificultades para comunicarse.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado jueves y ha puesto a las autoridades de Estocolmo en los titulares de todo el mundo.

Según medios internacionales, el joven, que también estaba diagnosticado con autismo, había huido de su casa con una pistola de juguete.

Tiden estará a cargo de la investigación por negligencia profesional.

Eric Torell 20 years old, his parents went out in media this evening criticising the police version of events. pic.twitter.com/pJywU5gIUp

— Sapmi (@Sapmi4) August 2, 2018