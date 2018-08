VIDEO. Fuerte explosión cerca de aeropuerto italiano deja varios heridos

Una fuerte explosión y un gran incendio se produjeron este lunes en las cercanías del aeropuerto Guglielmo Marconi, en la ciudad italiana de Bolonia.

Las primeras versiones indicaban que el fuego se originó luego de que un camión cisterna, que se cree transportaba material inflamable, se estrellara en la zona de Borgo Panigale, cercana a la terminal aérea. Después, las llamas se extendieron a los otros vehículos que estaban estacionados en dos concesionarios aledaños.

Esta información fue posteriormente ratificada por la policía local a través de Twitter. "Debido a un accidente en la autopista, se produjo una explosión con el consiguiente incendio en la vía Marco Emilio Lepido", confirmaron autoridades.

Según una nota actualizada del medio La Reppublica, el incidente habría dejado al menos un fallecido y 55 personas heridas. El punto del accidente permanecía bloqueado en ambas direcciones.

Imágenes del momento de la explosión ya circulaban en las redes sociales.

this was seconds after the explosion in #bologna happened i was literally looking out my window and suddenly there was a lot of fire in the air pic.twitter.com/PtszvhHTKT

— nic(jo) and the niners 30 (@trelepparc) August 6, 2018