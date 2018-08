Accidentes viales dejan dos personas heridas y dos perros fallecidos

El intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), Amílcar Montejo, informó sobre dos incidentes viales en donde el resultado fue una persona arrollada, un motorista auxiliado y dos perros fallecidos.

El primer hecho vial ocurrió en la calzada Aguilar Batres y 26 calle zona 12. Un perro intentó, asustado, cruzar la vía cuando fue arrollado por un motorista.

Personal de la Cruz Roja Guatemalteca auxilió al motorista; mientras que agentes de la PMT coordinó el retiro del perro fallecido del asfalto.

Falleció canino, tras ser atropellado por una moto en calzada Aguilar Batres 26 calle zona 12. Perrito cruzó la vía, asustado, corriendo.@CRGuatemalteca auxilia motorista y #PMTGuatemala coordina retiro del perro fallecido. 👋 https://t.co/QeRDRpf3v5 #TransitoGT #TraficoGT pic.twitter.com/bWSpS5GsQV — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 4, 2018

El otro incidente ocurrió a inmediaciones del puente El Incienso, oriente, zona 7.

Según Montejo, una vecino intentó salvar a un perro que fue atropellado, pero también fue arrollada. La mujer fue auxiliada por socorristas.

El conductor continuó su marcha. El perro falleció en el lugar.

Otro perro fallece atropellado, ahora en puente El Incienso oriente zona 7. Vecina intenta salvar al canino, pero también fue atropellada y auxiliada, informó Persylvan Vasquez. Conductor de automovil huyó hacia Calle Martí o Centro Histórico. 👋 https://t.co/QeRDRpf3v5 pic.twitter.com/WfT6G2zOS6 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) August 4, 2018

Reacciones

El hecho provocó la indignación de los usuarios en redes sociales y condenaron que las mascotas no cuenten con las medidas de seguridad apropiadas por parte de los propietarios.

"Mis respetos para la mujer que sin importar lo que fuese arriesgo su vida por salvar al canino. Lamentablemente no se salvó el perro y ahora la señora esta en hospital", "La gente como que no mira lo que tiene enfrente, saben que los animales se ponen locos y no tienen precaución; más aceleran", son algunas de las reacciones.