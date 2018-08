Con un topless en la playa, Lady Amelia Windsor rompió el protocolo real

Lady Amelia Windsor ocupa el puesto número 36 en la línea de sucesión al trono. La joven es considerada con una de las más bellas de la familia real y también como una de las más rebeldes. Esta vez, causó conmoción en las redes sociales luego que una serie de fotografías se viralizaran en las diferentes plataformas.

La prima del príncipe Harry fue sorprendida por los paparazzi en las playas de Ibiza mientras rompía un estricto protocolo de la corona británica. La modelo de 22 desafió las reglas al posar topless mientras tomaba el sol.

A post shared by Mel Windsor (@amelwindsor) on Mar 26, 2018 at 5:31am PDT

El protocolo real establece que las mujeres deben estar cubiertas y evitar usar faldas o vestidos cortos ni hombros descubiertos. Esta regla parece no importarle a Amelia, quien lució un bikini de color púrpura durante sus vacaciones en Santa Eulalia.

Esta no es la primera “ley” que infringe, pues se sabe que los miembros de la realeza no tiene permitido tener redes sociales y ella cuenta con un perfil en Instagram en el que tiene más de 60 mil seguidores.

Lady Amelia Windsor, Britain's 'most beautiful royal,' goes topless at the beach pic.twitter.com/FupGylPHDr

— Sophia Miller (@SophiaM94776816) August 2, 2018