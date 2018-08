Vecinos detienen y vapulean a supuesto ladrón en la zona 10

#TransitoGT #TraficoGT | Supuesto ladrón fue vapuleado por transeuntes en bulevar Los Proceres 15 avenida zona 10. La Policía Municipal logra engrilletarlo y entrega caso a Policía Civil.

