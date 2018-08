Las prohibiciones en burqa y niqab se están expandiendo

El lunes 1 de agosto, Dinamarca se unió a la lista de países donde está prohibido usar burqa y niqab. La nueva ley ha desatado una serie de protestas entre las mujeres musulmanas y ha sido condenada por activistas internacionales de derechos humanos.

La legislación se produce a medida que un número cada vez mayor de países espera implementar prohibiciones de velos. Publinews Internacional conversó con Michael Privot, director de la Red Europea contra el Racismo, para conocer más sobre el tema.

De multa se podrían imponer 155 dólares a las personas por usar burqa (que cubre todo el cuerpo de la mujer) y niqab (que cubre la cara) en la nación danesa. Los infractores reincidentes podrían recibir, incluso, una multa de mil 558 dólares.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Dinamarca aprobó una ley que prohíbe burqa y niqab, ¿Qué nos puede decir de ella?

"Esta ley ha sido impulsada, como la mayoría de los debates sobre el Islam y los musulmanes que viven en Dinamarca desde principios del 2000 por el Partido Popular Danés, un partido populista de extrema derecha, que ha sido incubadora de la mayoría del derecho populista anti-Islam; retórica que ha inspirado a la mayoría de los partidos populistas europeos de derecha y de extrema derecha en Europa.

Esta ley específica fue propuesta por Martin Henriksen, uno de sus parlamentarios, el velo de cara es percibido por las poblaciones mayoritarias como un comportamiento extremadamente impactante en las sociedades europeas secularizadas, encendiendo una imaginación de violencia de género, exclusión y opresión, en algún momento muy lejos de las experiencias vividas de las mujeres que visten tales prendas".

¿Hay otros países que han implementado legislaciones similares?

"Bélgica y Francia fueron los primeros países, desde hace unos años, que prohibieron cubrirse la cara en el espacio público. Las razones que se invocaron fueron la seguridad (y la necesidad de identificación) y la "convivencia", que hasta ahora ha sido validada, como una razón objetiva para limitar una libertad religiosa, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el único caso presentado contra la ley francesa.

Muchos juristas no están de acuerdo con esta nueva 'categoría legal', pero no ha sido cuestionada aún en la corte nuevamente. El hecho es que, la mayoría de las veces, las legislaciones deben ser no discriminatorias en su redacción para evitar distinguir a los musulmanes, por lo tanto se ocupan de cubrirse las caras y no de velar, lo que implica que todas las personas que caminan por la calle la cara, las gafas de sol grandes y un sombrero entrarían en el ámbito de la ley, lo que obviamente nunca sucede. Bélgica y Francia han incluido disposiciones que suspenden la aplicación de la ley durante los períodos de carnaval. Todo esto deja por supuesto una gran incertidumbre legal para las autoridades policiales sobre cómo aplicar la ley: por lo tanto, los policías recurren a los prejuicios y se enfocan exclusivamente en mujeres con velos faciales, lo que pone de relieve la naturaleza discriminatoria de la ley ya que se enfoca solo en tipo específico de cara que cubre".

¿Cuántas mujeres se ven afectadas por esta ley?

"En la mayoría de los casos, los números son solo un par de cientos de mujeres y cerca de mil en Francia ya que el país tiene una población más grande. Es un fenómeno marginal en las comunidades musulmanas y la mayoría de los musulmanes no apoyan totalmente dicho vestirse, pero al mismo tiempo entienden que los defensores más fervientes de tales legislaciones, en todos los países donde han sido adoptados, son impulsados ​​por parlamentarios que son feroces críticos del Islam en general y usan tales comportamientos para diseminar sus ideas y ocupar la corriente principal de los medios.

Tiene un impacto en la forma en que el hombre y la mujer en la calle perciben a los musulmanes: conocerán a las mujeres que se enfrentan a través de los lentes de los medios y los discursos políticos ya que no los encuentras en tus interacciones diarias. Contribuye a dar forma a la representación de todos los musulmanes en nuestras sociedades, lo cual es dañino ya que es un comportamiento marginal y no representa en absoluto la forma en que la mayoría de los musulmanes entienden su fe. Sin embargo, tiene un efecto muy concreto en la vida de las mujeres que usan el velo: algunas siguen saliendo y enfrentan multas (una cantidad muy pequeña en realidad). La mayoría de ellos prefiere la reclusión y terminan abandonando el velo completo después de un tiempo, pero pasando por un intenso sufrimiento psicológico y depresión".

Algunos políticos dicen que las burkas y los niqabs son "extremadamente opresivos"

"Definitivamente, uno puede ver las burkas y los niqabs como opresivos y eso es cierto en gran medida. Pero es importante entender por qué las mujeres decidieron llegar a complacer a su Dios en su búsqueda de la pureza, o las muchas otras razones por las que decidieron desafiar a su marido (en muchos casos), a sus familias y a la sociedad en general a través de su elecciones.

En todas las sociedades europeas, también está legalmente prohibido caminar completamente desnudo en el espacio público (a veces con excepciones específicas). Sería por razones religiosas, que sería lo mismo (por ejemplo, en la religión jainista, algunas personas optaron por vivir completamente desnudas). No es inaceptable que las sociedades elijan algunos caminos intermedios entre la cobertura completa y el descubrimiento completo. Aquí es donde están nuestras sociedades en este momento. Esta no es una decisión eterna. El punto preocupante no es la ley en sí misma, sino el origen islamofóbico del que proviene, en particular para sus defensores más contundentes que instrumentalizan los derechos de las mujeres para expresar su punto, mientras que a ellos generalmente les importa un comino el derecho de las mujeres. El velo oculto trae definitivamente cuestiones de igualdad de género que deben abordarse por derecho propio, pero envolverlas en una agenda racista hace que sea desagradable para muchos, musulmanes o no, aunque personalmente no estén a favor del velo".