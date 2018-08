La Torre Eiffel, cerrada por segundo día consecutivo por huelga de trabajadores

La Torre Eiffel dejó de recibir a visitantes el miércoles por la tarde tras la suspensión de las negociaciones entre la dirección y los sindicatos, dejando a cientos de turistas decepcionados al no poder ingresar al monumento.

El sitio web de la torre confirmó la huelga el miércoles por la tarde, sin aclarar su duración.

"Venimos desde muy lejos con la ilusión de conocerla, y la verdad se me hace supermal (…) que no podamos subir", se lamentaba una turista mexicana identificad solamente como "María".

Los sindicatos de los trabajadores están descontentos con la decisión de asignar elevadores separados a los visitantes que reservan boletos por Internet y a los que los compran en las taquillas.

La dirección decidió también a principios de julio reservar la mitad de las entradas diarias a los clientes en Internet, frente a 20 % antes.

