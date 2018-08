Congresistas de EE. UU. piden a Trump sancionar con Ley Magnitsky a dos guatemaltecos más

Un grupo bipartidista de Congreso de Estados Unidos solicitó a la administración del presidente Donald Trump aplicar la Ley Magnitsky a varios señalados de actos de corrupción, entre ellos a dos guatemaltecos.

Gustavo Adolfo Alejos Cambara, exsecretario privado de la Presidencia, y Luis Alberto Mendizáal Barrutia, señalado en el caso Bufete de la Impunidad y quien se encuentra prófugo desde 2015, serían sancionados con esta ley que implica el congelamiento de los activos que los sancionados tengan en Estados Unidos, así como la prohibición a personas naturales y jurídicas estadounidenses de hacer transacciones comerciales o financieras con ellos.

