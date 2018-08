Primera dama habla de la situación de los niños en albergues en EE. UU.

La primera dama, Patricia Marroquín, y el vicecanciller Pablo García Sáenz hablaron con Publinews acerca del viaje que acaban de realizar a Estados Unidos para verificar la situación de los menores guatemaltecos que están en albergues.

¿Cuál fue el motivo del reciente viaje que realizaron a Estados Unidos?

Patricia Marroquín: Visitamos a nuestros niños que están en la frontera. Estuvimos en Tucson, Arizona, y en McAllen y El Paso, Texas. También sostuvimos reuniones con la Patrulla Fronteriza, con autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) y de los albergues. El propósito fue verificar cómo estaban los menores, la atención que se les brinda. Nos fue muy placentero ver que están muy bien, que están siendo atendidos, tienen atención médica, les brindan educación, cuentan con una habitación, con camas y comida. Están bien.





















¿Qué les exteriorizaron los menores?

PM: Pudimos platicar con ellos, realmente cuando entrábamos a los albergues veíamos caras alegres, porque ellos se emocionan cuando llega la gente de Guatemala, de los consulados. Cuando son asistidos y los atienden en los albergues es más fácil para ellos superar los traumas. No expresan realmente cuál fue la travesía, expresan que están bien, están contentos, que son atendidos y que tienen la esperanza de que su proceso sea resuelto rápidamente. Muchas familias han sido reunificadas y la esperanza que tienen ellos es estar con su familia, ya sea en Guatemala o Estados Unidos.

¿Cómo se encuentran de salud?

PM: Todos están bien. Luego de que la Patrulla Fronteriza los rescata, los llevan a un albergue, lo primero que hacen es verificar su estado de salud y si en caso necesitan una atención especial, los trasladan a alguna clínica y hospital.

En las reuniones que sostuvieron con autoridades de Estados Unidos. ¿Qué solicitudes hicieron?

Pablo García: Uno de los requerimientos que se hizo fue reiterar la solicitud de información inmediata. Como gobiernos, no solo Guatemala, sino El Salvador, Honduras y México, desde la visita que hizo al país el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y en otras reuniones posteriores, incluida nuestra reciente visita con la primera dama, se ha hecho ver la necesidad que existe de contar con información exacta, verídica y completa de dónde están los menores para que nosotros también podamos apoyar en los procesos de reunificación cuando se requiere información sobre el padre, la madre o si tienen familiares en Estados Unidos. También se hizo una petición muy especial y es el caso de los menores que tienen 17 años y están a punto de cumplir los 18 años, ya que cuando llegan a la mayoría de edad automáticamente los pasan a un centro de detención de adultos y lo que se pidió puntualmente es que esos casos sean resueltos de manera inmediata antes de que cumplan los 18 años.

¿Cuántos menores guatemaltecos hay en los albergues que visitaron? ¿Cuántos han sido reunificados?

PG: Había diferentes cantidades en cada lugar; sin embargo, el dato exacto lo tendremos la próxima semana, porque muchos de los menores que visitamos estaban ya casi en el proceso de finalizar su reunificación, entonces los datos para hoy ya han cambiado y muchos han sido reunificados. En cuanto a las familias que han regresado a Guatemala, son 56, que han sido núcleos familiares de menores que vienen con sus papás hacia Guatemala. Hay un grupo de menores que está siendo reunificado en Estados Unidos y este será el que debemos determinar cuántos son y en qué parte fueron reunificados.

¿Qué mensaje les llevaron?

PM: Cuando ingresamos a los albergues fueron momentos especiales y emotivos. Ver esas caras sonrientes y compartir con ellos un mensaje de que están teniendo una segunda oportunidad, ya que la travesía que han tenido ha sido muy dura, muy difícil. Les hemos hecho conciencia que no deben hacerlo. El tema es que los niños regresan y los reunifican, pero los “coyotes” están detrás de las familias para que los vuelvan a llevar a Estados Unidos. Muchas personas creen lo que les dicen estas personas y todo es mentira. Les dijimos que estamos pendientes de ellos, que no están solos y que estamos trabajando en su situación para que sus procesos sean resueltos lo antes posible.

En materia consular, ¿cómo se trabaja?

PG: Tenemos tres consulados en el área de la frontera sur de Estados Unidos. Uno en Tucson, otro en Del Río, que cubre Laredo y El Paso, en Texas, y uno en McAllen. Están coordinados y trabajando toda la protección en la frontera y en el caso de los menores están en constante comunicación con los funcionarios estadounidenses. Aparte tienen una coordinación con Cancillería y con la embajada en Washington. Uno de los mensajes claros que se dejó es que el tema migratorio es la prioridad del gobierno del presidente Jimmy Morales.

¿Los menores tienen comunicación con sus familias?

PG: Hay cabinas telefónicas y tienen dos llamadas de 10 minutos cada dos días para comunicarse con sus familias. Si alguien necesita más tiempo, hay extensiones en los consulados en donde se les hacen las llamadas.

¿Puntualmente, qué conclusiones saca después de su viaje?

El viaje que hacen los menores y los adultos es demasiado duro y difícil. Van engañados, no se van de gratis. El mensaje es que no viajen con sus niños, que no los manden, ya que exponen sus vidas.