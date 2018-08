Analistas señalan que actuar del PDH al pronunciarse sobre la prisión provisional fue correcta

El actuar del procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, al pronunciarse sobre la aplicación del concepto de “prisión provisional” de parte de los jueces, sin “fundamento legal alguno”, y por lo tanto señalar la violación de los derechos humanos de las personas sindicadas en un proceso, fue correcta a criterio de analistas.

Este tema, así como la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que ordena al Ministerio Público (MP) investigar a Rodas y la apelación presentada por el magistrado de conciencia en la Corte de Constitucionalidad (CC), fueron analizados este jueves en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas.

Como invitados en cabina participaron Alejandro Palmieri, analista político y exvocero presidencial; y con Gerson Sotomayor, analista político. Mientras que por la vía telefónica se conversó con el diputado al Congreos, Luis Hernández Azmitia; y el procurador Rodas.

A criterio de Sotomayor y Palmieri, la resolución de la CSJ realmente deja mucho que desear, pues no aclara en ningún punto cuál es la violación o el exceso en su función de parte del PDH.

“Esto lesiona severamente la función y naturaleza del PDH, pues es a él a quien le corresponde velar por esas violaciones que puedan existir”, señaló el exportavoz. Mientras que Palmieri consideró que no ve por ningún lado dónde pueda estar violentada la independencia judicial, y calificó como “sin pies ni cabeza” la resolución.

De igual forma, los analistas aclararon que la figura de la prisión provisional no existe en el país, sino solamente la de prisión preventiva, que es la que se aplica después de que ya hubo una primera declaración.

Pero, en el caso del exfiscal contra el Crimen Organizado, Rony López, caso por el cual se pronunció Rodas, no había aún fecha para escucharlo en primera declaración, lo que consideraron una flagrante violación a los derechos humanos donde el procurador tenía que haber actuado.

Palmieri manifestó estar totalmente de acuerdo con el actuar del PDH, haciendo valer y condenando esa violación del debido proceso en este caso. “Se ha criticado el actuar del procurador, pero esta es de las acciones más certeras que le he visto”, dijo.

Otro aspecto al que se refirieron fue el de la independencia judicial, que a su criterio no ha sido aclarado su significado. “Esta independencia no es un derecho de los jueces, sino de las partes a tener justicia sin intervención de nadie. Los jueces no tienen independencia, sino los ciudadanos al acudir a los tribunales”, declaró el exvocero.

Mientras que Sotomayor expuso que “la independencia judicial no es impunidad judicial”, y lamentó el actuar del presidente de la CSJ, José Pineda Barales, al accionar contra Rodas.

A criterio de Palmieri, hay un tema de fondo en este contexto, que es el abuso del amparo tanto por parte de los abogados litigantes, pero también de parte de las autoridades.

“El amparo vale tan poco ya, se ha degradado. Creo que las autoridades que solicitan y otorgan el amparo lo han demeritado. Que el presidente de la CSJ pida amparo ante su propio organismo por el actuar de un Procurador de los Derechos Humanos me parece ridículo”, expresó.

Asimismo, consideró que Rodas también ha abusado del amparo en otras ocasiones, pero en este caso actuó correctamente, pues recibió una denuncia, investigó el caso y condenó la violación del debido proceso, ya que eran más de 90 días que el sindicado tenía sin prestar la primera declaración.

¿Hay causas para destituirlo?

Sotomayor explicó que la ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República y del Procurador de los Derechos Humanos detalla con exactitud las causas de revocatoria y cesación del magistrado de conciencia, pero ninguna coincide en este caso.

A su criterio, existe cierta “actitud populista” en algunos diputados que aseguran que Rodas se extralimitó en sus funciones, pues ya en anteriores ocasiones se ha visto que han buscado llevarlo al Congreso para intentar removerlo.

En tanto, el diputado Hernández, del Movimiento Reformador (MR), resaltó que en varias ocasiones ha manifestado que el procurador Rodas “una y otra vez ha mostrado más una intención de protagonismo que de velar por los derechos de los guatemaltecos”.

En su opinión, la resolución moral emitida por el caso del exfiscal López “es otra intromisión” más de su parte, por lo cual la CSJ le pidió al MP investigarlo, “velando por el cumplimiento de la ley”.

El legislador destacó que el 55 por ciento de personas privadas de libertad se mantiene bajo la medida de prisión preventiva, y que hay casos de más de cinco años en donde no se ha llegado ni a una audiencia en las Cortes, pero Rodas solamente actuó en un caso de alto impacto.

Además, calificó como “nefasta” la administración del actual procurador y dijo que es un actor de división en el país.

“No es protagonismo, es vulneración de garantías”, dijo Rodas sobre lo expuesto por el legislador.

Y resaltó que cualquier estudiante de derecho sabe que es una mala práctica y sin fundamento legal aplicar la prisión provisional.

“Por eso actué, no sé si López es inocente o culpable, esa no es mi materia, yo estoy obligado a supervisar toda la administración pública, y la justicia es parte de ella. Estoy para velar que se cumplan las garantías de todos los ciudadanos en temas de derechos humanos”, expresó el magistrado de conciencia.

Por su parte, Sotomayor indicó que lo dicho por el diputado del MR no se aplica a este caso en concreto, pues la figura del amparo en su forma natural le corresponde al PDH, quien representa los intereses difusos de la población, por lo cual le incumbe plantear los temas legalmente en este ámbito.

“La función del PDH es defender los derechos humanos y poder actuar en el momento justo donde se podrían estar cometiendo violaciones a derechos humanos”, añadió el analista.

Mientras que Palmieri aseguró que en este caso en particular el actuar de Rodas es enmarcado en su mandato y está bien. “Cómo no estar de acuerdo cuando finalmente el procurador hace lo que algunos queremos, y ahora por eso se le está acusando, es un error”, refirió.

En ese sentido, consideró que ante la apelación interpuesta por Rodas, la CC va a revocar el amparo otorgado por la CSJ y Rodas regresará a su situación legal anterior. Y dijo que si los diputados creen que hay alguna razón valida de las contempladas en la ley para su remoción están en todo su derecho de plantearla.

“Puede haber causales para remoción del PDH pero esta no es una de ellas”, finalizó.