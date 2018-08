¡Robo histórico! Ladrones se llevan coronas y joyas de los reyes de Suecia

“Sonó la alarma cuando los ladrones rompieron el vidrio de seguridad y robaron los objetos”, dijo Catharina Frojd, vocera de la catedral de Strängnäs, al respecto del robo de las joyas en Suecia.

La policía sueca explicó que, particularmente, busca a dos personas, las cuales fueron captadas por cámaras de seguridad con "actitud sospechosa" y saltando a una lancha atracada en el lago adyacente de Mälaren.

Estas estarían relacionadas con el robo de dos coronas y un orbe (una joya que representa un globo terráqueo con una cruz) pertenecientes al ornamento funerario de Carlos IX, rey de Suecia y Finlandia entre 1604 y 1611, y de su esposa, la reina Cristina.

Foto: AFP

Según un comunicado de la iglesia, los objetos se encontraban, según las normas de seguridad vigentes, en una vitrina equipada con una alarma.

Para la policía, las joyas extraviadas son de un "valor inestimable". "No conocemos el valor de los objetos robados, pero se trata de un tesoro nacional", declaró Stefan Dangardt, portavoz de la Policía de Suecia.

Foto: AFP

"Es simplemente imposible vender esos objetos, podemos interrogarnos sobre las intenciones de los ladrones", dijo por su parte Maria Ellior, responsable del Departamento de Operaciones Nacionales de la policía sueca.

Las autoridades enviaron un helicóptero y una lancha en busca de los ladrones, pero no los halló. Las autoridades dijeron que no hubo heridos, pero no entraron en detalles.

Foto: AFP

Strängnäs es un pueblo de unos 13 mil habitantes. Recibe muchos visitantes que llegan a ver la catedral y una calle que ha sido catalogada como "la más bonita de Suecia".

La catedral de estilo gótico, construida entre 1291 y 1340, se encuentra en el centro de la ciudad. Su torre de ladrillo rojo con techo negro se ve desde varios kilómetros a la redonda.

*Con información de AFP y AP