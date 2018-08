México continúa negociaciones con Estados Unidos sobre TLCAN

Un comunicado conjunto de la cancillería y de la secretaría de Economía señala que las negociaciones serán entre las delegaciones de Estados Unidos y México, sin mencionar la participación de Canadá.

Los funcionarios "revisarán los avances de los equipos de negociación del TLCAN, en la ciudad de Washington", señala el breve comunicado.

"Rumbo a Washington para continuar con las negociaciones para la modernización del #TLCAN. Los grupos técnicos trabajan de manera constante y tendremos reuniones a nivel Ministerial #NAFTAWorks", escribió de su lado en Twitter, Kenneth Smith Ramos, jefe negociador del actual gobierno mexicano.

On my way to Washington DC to continue negotiations on #NAFTA modernization. The technical groups have been working non-stop, and we will hold Ministerial meetings #NAFTAWorks

— Kenneth Smith Ramos (@KenSmithramos) August 1, 2018