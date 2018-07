Video: Acosador golpea a su víctima luego de insultarla

La francesa Marie Laguerre, de 22 años, subió a Facebook una grabación del acoso callejero que sufrió el miércoles pasado en París.

En la publicación la francesa comenta que el sujeto hizo comentarios sexuales y sucios movimientos de lengua, ella respondió con un “cierra el hocico” por lo que él se molestó.

La agresión empezó cuando le lanzó un cenicero, después la siguió, y la golpeó en la cara a mitad de la calle, delante de decenas de testigos.

La mujer indignada compartió su experiencia en Facebook para denunciar este comportamiento.

“Entonces, le solté: ‘cierra el hocico’ devolviéndome sobre mis pasos. Yo no tolero este tipo de comportamientos. No puedo quedarme callada y nosotros no podemos callar”, escribió en su publicación.