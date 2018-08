Película de Christopher Robin me atrajo mucho como padre: Ewan McGregor

Christopher Robin no es simplemente otra película más de Disney. En primer lugar, se trata de una argumentación en torno a la vida adulta de un personaje que nunca había sido retratado así antes.

El inseparable amigo de Winnie the Pooh, ahora es un adulto, con una esposa e hija y un trabajo muy absorbente que lo aleja cada vez más de su familia.

"Me pareció muy conmovedor el hecho de que Christopher Robin se da cuenta de que no es muy cercano a su hija y quiere remediar eso. Y ciertamente, da la sensación de que ella también quisiera estar más cerca de su papá, entonces toda esta situación me pareció muy atractiva como padre de cuatro hijas", dice Ewan McGregor, quien interpreta a Christopher Robin.

En segundo lugar, la dirección del filme queda a cargo de Marc Forster, alguien que se ha destacado en la industria por su versatilidad y capacidad de otorgarle un sello propio a películas tan distintas como Finding Neverland, Stranger than Fiction o World War Z.

"Lo que me atrajo en primer lugar de esta película fue cómo Marc (Forster) se expresó al hablarme de ella, porque no me sonó nada como un remake de Disney, más bien me pareció que tenía un sentido artísitico e incluso con momentos de oscuridad", dice McGregor en un hotel de Beverly Hills, en una entrevista que otorga a Metro con motivo del estreno del filme.

¿Cómo fue imaginar a un personaje que nunca había sido retratado en su vida adulta?

— Cuando un personaje se ha interpretado muchas veces antes, es más difícil, pero como nadie sabe cómo es Christopher Robin en su adultez realmente y no hay punto de comparación, no hubo presión para lograr que el personaje se pudiese interpretar de cierta manera.

¿Qué te llamó la atención del argumento de Christopher Robin?

— Creo que habría sido muy habitual para él o para cualquier papá de aquella época mantener una distancia con sus hijos, pero él siente que no está suficientemente cerca de su hija y lo realmente bello de la película es que Christopher Robin hace las cosas de manera diferente para cambiar la situación.

¿Qué fue lo más difícil de este rol?

— Casi toda esta búsqueda de Christopher Robin de su niño interior está reflejada en la escritura del guión. Pero lo más difícil fue interpretar a un papá desconectado de su hija, tener que contenerme y hacer como que no me importaba ella fue lo más difícil pero a la vez era lo más importante para lograr contar la historia.

¿Imaginaste a algún actor en este mismo rol que te sirviera de inspiración?

— Siempre amé las películas de Jimmy Stewart, y puedo imaginarlo a él tomando este papel en su época. Leer el guión me hizo pensar que este podría ser un rol del estilo de Jimmy Stewart.

El reparto

La esposa de Christopher Robin, Evelyn, es interpretada por Hayley Atwell y su hija, Madeline, por Bronte Carmichael. La voz de Winnie the Pooh, y también la de Tigger, es obra del estadounidense Jim Cummings.