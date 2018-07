Pareja casada durante 78 años muere con dos días de diferencia

Una pareja que estuvo casada durante 78 años murió con dos días de diferencia en el estado de Nueva York.

Evelyn Bennett Drake, de 98 años, murió el 20 de julio y Gilbert Orzell Drake, de 100 años, falleció dos días después, de acuerdo con sus familiares. Ambos murieron por causas naturales y acompañados de su familia en su casa ubicada en Delmar, un suburbio de Albany.

La pareja nació con dos días y dos años de diferencia.

Evelyn habría cumplido 99 años el 8 de agosto, mientras que su esposo estaba por cumplir los 101 dos días después, señaló la familia. Elizabeth Officer, nieta de la pareja, señaló que se casaron el 13 de octubre de 1939.

Además de dos hijos y una hija, a los Drake les sobreviven cuatro nietos y dos bisnietos.

