VIDEO. Transmetro colisiona contra vehículo; aseguran que conductor aceleró al ver semáforo en amarillo

La Municipalidad de Guatemala compartió el video de una colisión entre una unidad del Transmetro y un vehículo que no respetó las señales de tránsito.

Según indica, el hecho vial ocurrió en la 7a. avenida y 22 calle de la zona 1.

Los conductores de dos vehículos aceleraron el paso al advertir que el semáforo les marcó el amarillo por lo que atravesaron la intersección con la señal de alto.

En ese momento, sale el Transmetro y colisiona contra uno de los vehículos. El primero logró esquivar la unidad, mientras que el segundo, un vehículo tipo picop, chocó contra el autobús.

"Maneja con precaución, respeta el semáforo, la vía, tu vida y la de los demás", es el mensaje de la comuna capitalina.

De acuerdo con la publicación de la comuna, cuerpos de socorro atendieron la emergencia.

La municipalidad de Guatemala comparte cada semana un video de la imprudencia de la semana con la finalidad de hacer consciencia sobre la importancia de respetar las señales de tránsito.

En esta ocasión, usuarios de redes sociales reaccionaron contra el hecho, ya que aseguran que los semáforos son controlados a favor de ese medio de transporte.

"Ese semáforo siempre lo manipulan a su antojo, y cuando se camina por el paso de cebra de repente se pone en verde

🚦 y las personas se quedan a media calle, exponiendo así la vida de los peatones".

"Es más que evidente que el policía oprime el botón para cambiar el semáforo y los vehículos aparecen varios segundos después a esto hay que sumarle el tiempo que tarda el transmetro en tomar impulso definitivamente cuando cruzaron el semáforo ya tenía como dos segundos de estar en rojo"

"No es que se manipulen los semáforos es que acá no les enseñaron que amarillo es precaución es para que le bajen a la velocidad no que aceleren"

"Aunque es cierto que el vehículo liviano debió detenerse eso de accionar un botón para cambiar la luz además de anticuado también puede llegar a generar accidentes. Al menos yo no creo que esté diseñada esa calle para que pase un Transmetro usan las medidas mínimas con tal de reducur costos a expensas de los accidentes y complicaciones que esto pueda generar esta vez tanto la Muni como el conductor son culpables"