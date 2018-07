Disneyland sube 40% salario a empleados en California

Disneyland acordó subir a 15 dólares la hora el sueldo mínimo para los empleados de su parque temático en California.

Disneyland Resort anunció el jueves el incremento de 40% y señaló que entrará en vigencia el 1 de enero de 2019.

El acuerdo abarca a más de 9.700 empleados, incluidos los que trabajan en atracciones, tiendas, vestuarios y otros sectores.

Witness the spooktacular Halloween Screams fireworks show at our private, after-hours party on select nights from September 19 – October 31!

— Disneyland Resort (@Disneyland) July 20, 2018