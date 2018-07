Una niña de tres años le salva la vida a su padre gracias a una llamada por Facetime

La vida de Trevor McCabe pendía de un hilo cuando un derrame cerebral lo hizo convulsionar.

Su pequeña hija de tres años, Molly, no dudó en tomar el teléfono de su padre y llamar a su mamá por medio de la aplicación FaceTime.

Devon McCabe no contestó la primera vez que la pequeña Molly llamó. La segunda vez que su teléfono sonó, Devon se sorprendió al ver que era su hija, usando FaceTime.

Llorando desesperadamente, Molly apuntó la cámara del teléfono hacia su papá, quien convulsionaba.

Los médicos que atendieron a Trevor coinciden en que la pequeña le salvó la vida con su llamada, ya que estaba teniendo un derrame cerebral.

Luego de terminada la llamada, Devon llamó a emergencias quienes llegaron a atender rápidamente a su marido.

Trevor McCabe was at home with his 3-year-old daughter, Molly, when he suffered a stroke. Molly used FaceTime to save his life. https://t.co/0XagdyV9qs

