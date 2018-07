EEUU: Juez exige que gobierno cumpla su plazo sobre familias

A principios de mayo, el juez federal Dana Sabraw pareció tener sentimientos encontrados sobre si parar la separación de familias en la frontera con México o no.

Le pidió al gobierno del presidente Donald Trump que explicara cómo era que las familias estaban recibiendo la audiencia que ordena la Constitución, pero también se mostró receloso de inmiscuirse demasiado con la aplicación de leyes migratorias.

Más de siete semanas después, Sabraw demostró cómo esto era posible a través de una opinión en la que culpa al gobierno y su "tolerancia cero" por haber creado una "crisis".

Fue aun más allá del pedido inicial de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), que solicitó parar la separación familiar que Trump efectivamente estableció por su cuenta y fijó como plazo hasta este jueves para reunir a más de 2,500 padres con sus hijos.

Son of an American soldier & Japanese mom, @sdut on the “soft spoken” federal judge who ordered an end to border family separations, Dana Sabraw, who was appointed by George W. Bush & is married to San Diego County’s District Attorney. https://t.co/V14c2odx5w

— Marie Coronel (@10NewsCoronel) July 22, 2018