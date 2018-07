Ser parapléjico no le impide al abogado Armando Carrillo cruzar la meta

Acompañado de su “Hand bike” y sus implementos deportivos, el abogado Armando Carrillo, a sus 67 años fue el primero en cruzar la meta de la carrera de 12.3 kilómetros organizada por el Cuerpo de Bomberos Municipales (CBM).

En el presente año ha participado en diferentes carreras de beneficencia, y hasta la fecha ha recorrido 438 kilómetros.

“Para mi es una pasión, y cada carrera es una experiencia diferente”, comenta el togado quien tiene 16 años de participar en las diferentes competencias.

“Hay varias personas en sillas de ruedas que me han visto correr y me dicen que eso les ha motivado mucho, porque también corro 10 kilómetros con muletas haciendo un gran esfuerzo, con la silla también hago un esfuerzo porque los brazos no son para correr”, asegura el deportista.

Extensión

El 21 de marzo de 1995, Carrillo fue víctima de un asalto y los delincuentes le acertaron dos disparos, los cuales según el abogado tuvieron que haber sido certeros. “Llevó 23 años de extensión de vida”, es como se refiere sobre el ataque armado que fue víctima.

“Recibí dos heridas de bala, una que entró en el omoplato para salir en el esternón, la cual me destrozó el pulmón izquierdo, era una herida mortal y la otra en la columna vertebral, que me impactó en dos vertebras dorsales, lo cual me dejó parapléjico”, recuerda Armando Carrillo, mientras levanta su medalla por haber participado en la competencia.

Una de las reglas que ha implementado el abogado, es que cada carrera se debe de pagar y portar la playera del evento.

“Nunca participó si no pago el donativo, porque estas carreras son saludables y es para apoyar causas benéficas”.

En conmemoración a su 63 aniversario de servicio, los Bomberos Municipales llevaron a cabo una carrera de 12.3 kilómetros, denominada “Corre con los Héroes”, la cual inició a las 7 de la mañana en la Plaza El Obelisco, en la zona 10.