Conductor de taxi se detiene para auxiliar a motorista y otro vehículo lo impacta

#TransitoGT #TraficoGT | Fallece motorista al colisionar contra muro publicitario en Periférico norte, 13 calle zona 7. Taxi paró en su auxilio y otro carro lo impacta por atrás. Ministerio Público acciona.

A post shared by Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) on Jul 21, 2018 at 4:54am PDT