Donald Trump fue "grabado" sin saberlo discutiendo un pago a exmodelo de Playboy

Uno de los abogados de Donald Trump, Michael Cohen, grabó sin su consentimiento una conversación durante la cual ambos hablan de un pago a una exmodelo de Playboy con la que el presidente de Estados Unidos supuestamente tuvo una relación, dijo el viernes el New York Times.

La grabación fue incautada por los investigadores del FBI durante una requisa de las oficinas del abogado, fiel consejero de Trump, detalló el diario.

JUST IN: President Trump's former lawyer Michael Cohen taped Trump talking about payment to former Playboy model Karen McDougal, the @nytimes reports.

Watch @mattapuzzo discuss his reporting and new questions it raises about violating campaign finance law. pic.twitter.com/VSBM49STSf

