Colombia llega a la final del Mundial de la mano de Nicky Jam

Luego de cuatro semanas, el Mundial de Rusia 2018 llegó a su final. Las selecciones de Croacia y Francia se enfrentarán en el estadio Luzhnikí, pero solo uno logrará alzar la copa.

Como parte de la clausura de la justa deportiva, no podía faltar la presentación de los cantantes que interpretan el himno oficial de Rusia 2018: Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi.

Primero, Istrefi sorprendió con su gran actuación. Posteriormente, llegó el turno de Nicky Jam, quien al ritmo de “X (Equis)” hizo bailar a las más de 80 mil personas que llegaron a vivir la final del Mundial.

Pero Nicky Jam llevó a Colombia a su presentación. El artista estadounidense optó por lucir una playera con el rostro del cantante colombiano J Balvin, con quien interpreta el famoso tema.

AFP

J Balvin en el Mundial

“Te amo Nicky Jam, lo logramos. ‘X’ en el Mundial, llevarme contigo en la camiseta es una muestra de tu generosidad y grandeza”, publicó Balvin en su cuenta de Instagram, en donde agradeció el gesto del intérprete de canciones como “El Perdón”, “Hasta el amanecer” y “Voy a beber”.

En las redes sociales, la playera de Nicky se convirtió en la protagonista. “Ya quisiera tener un parcero como Nicky Jam”, “Que alguien quiera como Nicky Jam quiere a J Balvin”, “La camiseta de Nicky Jam es lo más cerca que estará Colombia de la final de un Mundial”, son algunos de los comentarios que se han hecho en Twitter.

Yo quisiera tener un parcero como Nicky Jam #WorldCupFinal pic.twitter.com/MJIKJEAnph — CRISTIAN PARDO🌀 (@cpardo8) July 15, 2018

Cuando no dejan entrar a tu mejor amigo a la reunión por ser menor de edad. #WorldCupFinal Nicky Jam pic.twitter.com/PV9xDh8Gxq — Fernando Zamora (@JFernandoZamora) July 15, 2018

Posteriormente, Jam compartió escenario con Will Smith y Era Istrefi para cantar el tema del Mundial: “Live it up”.

