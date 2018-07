VIDEO. Momento exacto del derrumbe del local de Andrea Legarreta en centro comercial

Por un asunto de trabajo estaba muy temprano al sur de la CDMX y en mis ganas de ir a conocer el #StarbucksReserve de #Artz #ArtzPedregal cité a mi amigo Daniel Gonzalez Ceja 11:00 am en el lugar. Poco antes de la hora de la cita Daniel me llama para insistir en que gran parte de la plaza permanece aún con locales cerrados y me pidió cambiar el lugar de encuentro, a lo que al ver la página me percaté y accedí…. 11:30 se presentó el derrumbe. La vida me dijo: hoy no!

A post shared by IVAN MILLAN (@ivanmillanchef) on Jul 12, 2018 at 12:50pm PDT