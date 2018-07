Fallece mexicano en centro de detención en EE. UU..; dictaminan suicidio

Un mexicano que estaba en un centro de detención de inmigrantes en Georgia falleció al parecer por suicidio, informaron las autoridades.

Efraín de la Rosa, de 40 años, fue declarado muerto aproximadamente a las 11:30 la noche del martes, informó el jueves el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Personal del centro de detención Stewart en Lumpkin, halló a De la Rosa inconsciente en su celda, informó el ICE. Murió en el hospital en Cuthbert cuando no lograron reanimarlo.

BREAKING: @ICEgov says another #Stewart detention center detainee has died. 40 year old Efrain De La Rosa is the third person to die in the #Georgia facility in 15 months. Official cause of death: “self inflicted strangulation” @wabenews #immigration pic.twitter.com/bYlDtBaDnD

— Lisa Hagen (@TwitrHagen) July 12, 2018