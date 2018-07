Brett Kavanaugh ¿podría no estar calificado para la Suprema Corte de Justicia de EE. UU.?

El juez Brett Kavanaugh siempre fue el favorito de Trump para nominarlo a la Suprema Corte de Justicia, informó el miércoles la agencia AP, que cita una fuente allegada al proceso.

“Trump entrevistó a los cuatro y se dejó seducir rápidamente por Kavanaugh. El presidente habló con el juez durante una hora y media en más de una reunión. Lo impresionaron las credenciales académicas del graduado de Yale, su lista impresionante de opiniones escritas y la frecuencia con la que otras cortes las citaban.

El juez Kavanaugh es el arquetipo de la élite jurídica de los republicanos. Egresó de una universidad de la “Ivy League”, como se conoce a un grupo de ocho universidades prestigiosas de Estados Unidos. Trabajó para el juez al que habrá de sustituir, investigó a un presidente demócrata, trabajó en una Casa Blanca republicana y hasta ahora era un miembro influyente de la que con frecuencia es descrita como la segunda corte más poderosa del país.

Publinews Internacional conversó con Paul Schiff Berman, profesor de derecho de la Universidad George Washington, quien asegura que en su eventual nominación, convertiría al máximo tribunal estadounidense en el “más conservador” del que se tenga registro, además de contar las razones por las que no sería una persona calificada para tal responsabilidad.

Q&A

¿Cómo cambiará la Corte Suprema si se confirma al juez Brett Kavanaugh?

Si el Juez Kavanaugh es confirmado, probablemente se convierta en uno de los tribunales conservadores más activistas en la historia de los Estados Unidos. El juez Kavanaugh probablemente se convierta en un voto confiable para: (1) una concepción ampliada del poder presidencial sobre seguridad nacional e inmigración, (2) una amplia comprensión de los derechos de armas, (3) una visión limitada del poder del gobierno federal para promulgar regulación para ayudar a los desfavorecidos, y (4) la aprobación ampliada de muchas limitaciones estatales sobre el derecho al voto, el derecho a elegir abortar, el derecho a la igualdad matrimonial y otros derechos sociales.

¿Qué posibilidades existen de que realmente sea confirmado?

Es muy probable que todos los republicanos conservadores en el Senado voten para confirmar a Kavanaugh. La única pregunta es si los 2/3 de republicanos que se consideran más moderados estarán dispuestos a poner las necesidades del país sobre los deseos de su partido y, por lo tanto, se negarán a confirmarlo. No soy optimista de que muestren ese tipo de valentía.

¿Qué está en juego con la nominación?

El contexto de esta nominación es muy importante de entender. Barack Obama, un presidente que ganó abrumadoramente el voto popular, fue bloqueado para nombrar un juez de la Corte Suprema por un Senado controlado por republicanos que ellos mismos representan menos votantes que los demócratas del Senado, porque el Senado otorga igual representación a los estados grandes y pequeños.

Como resultado directo, Donald Trump, que perdió el voto popular por un amplio margen, está en condiciones de mover la Corte Suprema lejos del derecho de la población estadounidense, que según la mayoría de las medidas se está volviendo más progresista en sus opiniones. Esto crea una crisis potencial tanto para la Corte Suprema en particular como para la democracia estadounidense en general: ¿por cuánto tiempo la voz de la mayoría puede ser negada por una minoría de la población que, no obstante, controla todas las palancas del gobierno? Históricamente, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha enfrentado una crisis cada vez que se adelanta demasiado o está detrás del consenso popular estadounidense. Me temo que llegaremos a tal crisis en los próximos años.

¿Cuáles son las credenciales del juez Kavanaugh?

En papel, el juez Kavanaugh tiene credenciales fuertes. Asistió a las principales universidades y se ha desempeñado como juez de la corte federal de apelaciones. El problema es que ha sido un partidista fuerte y ha trabajado como uno de los principales autores del informe independiente de Ken Starr sobre el presidente Bill Clinton. Y como juez, ha mostrado una sorprendente disposición para someterse a la autoridad ejecutiva, incluso frente a reclamos constitucionales clave.

Para usted, ¿cuáles son las características principales que debe tener un juez de la Corte Suprema? ¿Cumple con ello el juez Kavanaugh?

Para mí, un juez fuerte de la Corte Suprema debería ver su rol como el guardián de una obligación institucional de proteger a los miembros menos poderosos de la sociedad de ser dominados o discriminados por los miembros más poderosos de la sociedad. Además, la justicia debería estar dispuesta a ponerse de pie como un freno al poder autocrático ejercido por el Presidente. Y, la justicia nunca debe permitir que los compromisos políticos partidistas bloqueen la necesidad de dispensar justicia.

Finalmente, una justicia debe salvaguardar la integridad institucional y constitucional de la Corte misma respetando la tradición, negándose a parecer partidista, y entendiendo que el significado social de la Constitución cambia a medida que la sociedad misma evoluciona y cambia. Creo que el Juez Kavanaugh en casi todos los contextos jurídicos legales pone las necesidades del poder atrincherado por delante de aquellos que son menos poderosos y que se comporta como un partidista político, no como un juez. Él tampoco muestra voluntad de controlar el poder de la Presidencia. Eso lo hace no calificado, en mi opinión.

En realidad, hay otra razón para que el Senado no confirme a Kavanaugh en la que, tanto los republicanos como los demócratas, deberían estar de acuerdo: las personas bajo una nube de investigaciones no pueden elegir a los jueces que pueden decidir asuntos legales relacionados con sus casos. Según esta lógica, al presidente Trump no se le debe permitir nombrar a un nuevo juez de la Corte Suprema hasta después de que termine la investigación del abogado especial, y sabemos con certeza si hay pruebas de irregularidades.