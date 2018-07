Violencia en Nicaragua deja el diálogo al borde de la ruptura

Los enfrentamientos entre antimotines y manifestantes opositores ocurrieron el domingo en las ciudades de Jinotepe y Diriamba, un día después de que el presidente Daniel Ortega descartara adelantar las elecciones en Nicaragua.

La Iglesia católica, que media entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, planteó adelantar los comicios de 2021 a marzo de 2019, a fin de salir de la turbulencia que envuelve al país desde que estallaron las protestas.

Pero tras la declaración de Ortega y los hechos de sangre del domingo, la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) advirtió que valora "seriamente la continuación en el diálogo", que ha sido suspendido en tres ocasiones desde que inició a mediados de mayo.

Este lunes persistía el clima de miedo en Diriamba, con pobladores resguardados en sus casas mientras unos 50 hombres encapuchados vestidos de civil y con banderas del gobernante Frente Sandinista se mantenían apostados frente a la basílica de San Sebastián, donde manifestantes se encontraban atrincherados desde la madrugada de domingo.

"Pasamos completamente rodeados toda la noche, había quizás un centenar de paramilitares fuertemente armados que pasaron amedrentándonos (…) Tiraban morterazos a la entrada y hace 30 o 40 minutos nos tiraron dos bombas lacrimógenas que inundaron toda la iglesia", contó un joven atrapado en la basílica.

"No hemos podido dormir, no hemos podido comer, no nos hemos podido asear porque estamos rodeados. Estamos esperando que vengan organismos de derechos humanos o alguien que nos venga a sacar".