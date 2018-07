Madre dispara en la cabeza al ladrón que se llevaba su vehículo con sus hijos adentro

Sucedió en una localidad de Dallas, Estados Unidos, cuando una madre identificada como Michele Booker, llegó a una estación de servicios, al bajarse para pagar se percató cómo un extraño hombre se acercaba a su vehículo.

La intención del hombre era intentar robarse el vehículo sin darse cuenta que los hijos de la mujer estaban en el asiento trasero del auto, inocentes del momento de tensión que vivía su madre.

La mujer desesperada se subió de inmediato al auto y buscó un arma que para sorpresa del atacante, ella guardaba en su guantera.

Ya eran cerca de las 10 de la noche, cuando la mujer vivía ese momento de angustia, el hombre siguió avanzando con el vehículo en marcha, pero la mujer recordó el arma que tenía escondida, una vez que pudo tomarla, no dudó ni un segundo en disparar.

Su puntería fue tal que logró herir en la cabeza al atacante. De inmediato los cuerpos policiales se hicieron presentes en la escena del crimen y lograron controlar la situación.

El hombre sobrevivió al disparo y se encuentra en estado complicado de salud, mientras que la mujer comentó que no se arrepiente de su reacción, explicó que en el momento que se vio alejada de sus hijos, no dudó ni un momento en accionar el arma para defender a sus hijos del criminal.

Dallas police: Woman pulls gun from her glove compartment and shoots man who was trying to carjack her SUV with her two children inside. https://t.co/ZIXkhJw5vk

— AP Central U.S. (@APCentralRegion) July 5, 2018