VIDEO. Electrocutó a una cucaracha de una forma muy cruel y se ganó el odio de las redes

El artista filipino Gabriel Tuazon desató la polémica en las redes sociales tras quitarle la vida a una cucaracha que se había colado en su residencia.

Según explica FayerWayer, todo inició cuando el insecto se metió a la vivienda de Tuazon, ubicada en el conglomerado de Pásig, Filipinas, a través de una ventana.

Atormentado por la presencia de la cucaracha, el escultor ideó un método para atraparla y deshacerse de ella. Pero lejos de ocupar un recipiente para atraparla o un zapato para aplastarla, Tuazon decidió ir un paso más allá y cruzó la línea entre lo cotidiano y lo macabro.

El artista construyó entonces una mini silla eléctrica (con cables y un sistema conectado a una batería), especialmente diseñada para el insecto, y se dispuso a perpetrar la oscura ejecución.

Imagen ilustrativa. Foto: pixabay.com

Por si fuera poco, decidió grabar el desagradable momento y después subirlo a Internet. Para su sorpresa, lo que en un principio pensó que sería gracioso, terminó jugándole en contra, ya que le valió el rechazo de gran parte de la comunidad virtual.

Es más, el escultor se llevó insultos y fuertes críticas por torturar a la cucaracha.

No obstante, a pesar del rechazo que sufrió en las redes, Tuazon dijo que no se arrepentía de lo que había hecho. “Se suponía que debía golpearla con un objeto (cuando entró), pero me sentí asqueado con la idea, porque podría ensuciar mi mesa de trabajo”, señaló.

Advertimos que las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios.