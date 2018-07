FOTO. Hermana de Anahí muestra impactante antes y después de perder 60 libras

Me han pedido mucho que suba una foto comparando el antes y el después y no fue nada fácil hacerlo pero aquí está. Esta soy yo en enero y el día de hoy con 26 kilos abajo. Hace 6 meses nada me hacía feliz, tenía una tristeza enorme y no sabía el por que, cada vez que abría los ojos pensaba; “Me tengo que levantar y ver QUE ME QUEDA…”, eso llenaba mi corazón de tristeza al ver lo que me abandonaba cada día y en esa misma tristeza mi manera de “curarme” era comiendo, me quedaba claro que tenía un problema con la comida pero no sabía cómo atacarlo y en vez de hacerme bien me iba destruyendo cada día más en todos los sentidos. Me dolían todos los comentarios hirientes cada vez que subía una foto, nadie sabe hasta donde puede lastimar el corazón de alguien con un comentario. ¡NADIE SABE LA DURA BATALLA QUE PUEDA ESTAR LIBRANDO EL DE ENFRENTE! Hoy sin duda soy, pienso y me siento muy diferente en todos los sentidos, más sana, más feliz, más segura y sobre todo más amada que nunca por mi misma! Si esto sirve para que alguien lo vea y se de cuenta que puede hacer un cambio en su vida, pues aquí está!!! No es nada fácil si no estás dispuesto, pero si empiezas a amarte y a darte cuenta que nadie lo hará por ti, ese día sucede el cambio. Regálate a ti mismo lo que nadie más puede regalarte… AMOR PROPIO! #siyopuedotutambien #vidasanayactiva

