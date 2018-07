Un hombre hiere con cuchillo a nueve personas en fiesta infantil en EE.UU.

Un hombre atacó e hirió a nueve personas, entre ellas seis menores, durante la fiesta de cumpleaños de un niño en Idaho, noroeste de Estados Unidos, informó el domingo la policía, que sospecha que el agresor buscaba vengarse de otros habitantes de la residencia.

La policía de Boise, una ciudad de 226.000 habitantes en el estado rural de Idaho, arrestó al sospechoso durante su huida, luego cometer el ataque el sábado por la noche en una residencia que acoge numerosas familias de refugiados, especialmente de Siria, Irak y Etiopía.

Officers located 9 victims. Victims include members of the refugee community. Officers are still investigating why the suspect targeted these individuals.

— Boise PD (@BoisePD) July 1, 2018