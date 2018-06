Al menos cinco muertos en tiroteo en periódico de Maryland

Un tiroteo en un periódico regional en Annapolis, capital del estado de Maryland y próximo de Washington, habría dejado este jueves al menos cuatro personas muertas, informaron varios órganos locales de prensa.

La Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF) informó en Twitter que había respondido a un llamado "a un tiroteo en (el diario) Capital Gazette".

"Hay cinco víctimas fatales, hasta donde sabemos. Hay también varias otras personas gravemente heridas", dijo Bill Krampf, jefe policial del condado de Anne Arundel, en una improvisada conferencia de prensa en las proximidades del edificio donde se encuentran las oficinas de Capital Gazette.

El mismo funcionario dijo que un sospechoso por el tiroteo fue detenido y era interrogado por agentes de la policía.

De acuerdo con testigos, el tiroteo ocurrió en la redacción del periódico. Las investigaciones no permiten, de momento, llegar a una conclusión sobre las motivaciones del ataque.

Toda el área del edificio de oficinas donde está la sede del periódico se encontraba rodeada por centenas de agentes y decenas de vehículos policiales.

El teniente Ryan Frashure, portavoz de la policía del condado, dijo que los agentes seguían realizando búsquedas en el edificio para garantizar la seguridad y permitir las investigaciones.

Por su parte, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, afirmó en Twitter que se sentía "absolutamente devastado" por las noticias del tiroteo.

Absolutely devastated to learn of this tragedy in Annapolis. I am in contact with County Executive Steve Schuh, and @MDSP is on the scene assisting @AACOPD. Please, heed all warnings and stay away from the area. Praying for those at the scene and for our community. https://t.co/bI6PdUjHfh

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) June 28, 2018