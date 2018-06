Trump podría estar entre los mejores presidentes de EEUU, dice cineasta David Lynch

El cineasta David Lynch dijo que Donald Trump podría convertirse en uno de los más grandes presidentes en la historia de Estados Unidos, con lo que se ganó el elogio instantáneo del líder republicano, rechazado por gran parte de Hollywood.

El enigmático director de cine declaró al diario The Guardian, en una entrevista publicada el fin de semana, que aunque no está seguro sobre el trabajo que el magnate está realizando en el cargo, su llegada podría allanar el camino para una gran reforma.

Después de tuitear su aprobación, Trump bromeó durante un mítin con simpatizantes en Carolina del Sur: "Ahí termina su carrera en Hollywood".

“Director David Lynch: Trump Could Go Down as One of the Greatest Presidents” https://t.co/AcgnIZNh6e

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018