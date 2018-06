“MP montó un caso de lavado de dinero en mi contra cuando supieron de mi ciudadanía española”, Julio Ligorría

Entrevistado en el programa radial A Primera Hora de Emisoras Unidas, el exembajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría aseguró que cuando el MP se percató de que tenía la ciudadanía española, montó un caso de lavado de dinero en su contra basados en declaraciones de Juan Carlos Monzón y publicaciones de prensa.

“La audiencia nacional de España dictaminó que no hay delito blanqueo de capitales y no conoce el delito de financiamiento electoral ilícito porque este no constituye delito de acuerdo con el régimen español”, dijo el exdiplomático.

Ligorría apunta que el delito de financiamiento electoral ilícito no le aplica debido a que Julio Carlos Porras Zadik, gerente de Telgua ya se declaró culpable de este delito en dicho caso.

El exembajador de Guatemala en Washington, reiteró su señalamiento al Ministerio Público de realizar una persecución política en su contra.

Violento

Ligorría añade que la persecución política se evidencia también en la orden de captura de Interpol en su contra, la cual lo describía como una persona violenta y que portaba armas.

“En mi vida he tenido un incidente de violencia y nunca he tenido arma. Lo que querían era limitarme la movilidad”, asegura el exdiplomático.

Juan Francisco Sandoval, titular de Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), aclaró que esos apuntes los hace la oficina de la Interpol en Guatemala por lo que descartó que haya una intención espuria en contra de Ligorría.

“En ningún momento he considerado que sea violento pero si con mucho poder porque tiene la posibilidad de llegar a los medios de comunicación y hacer una serie de señalamientos”, dijo el fiscal Sandoval.

No quiere regresar

“No tengo planes de regresar a Guatemala por el momento. Lo haré cuando el MP haya tomado una decisión de qué hacer con mi caso”, declaró Ligorría.

El exdipolomático dijo que al haber una supuesta persecución política en su contra no tiene confianza de que vaya a recibir un trato de legalidad en Guatemala.

Juan Francisco Sandoval, titular de la FECI dijo que debido a que hay una orden de captura en su contra, Ligorría sería aprehendido cuando entre a territorio guatemalteco.