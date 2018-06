Con una serie de selfies, una mujer documenta como gusano pasea por su cara ¡bajo la piel!

Una protuberancia apareció en el rostro de una mujer, luego de que visitara una zona rural cerca de Moscú.

El bulto estuvo debajo de su piel durante semanas ante de que los doctores lo extrajeran.

Se trataba de un gusano que no permaneció en un sólo lugar de su cara, según informa la revista especializada New England Journal of Medicine.

Según relata la mujer, el bulto apareció más pequeño debajo de su ojo izquierdo.

Para sorpresa de la mujer, a los cinco días se movió por encima del ojo.

Diez días después, su labio superior se hinchó de forma escandalosa.

Los médicos aplicaron anestesia local a la mujer y extrajeron un gusano parásito conocido como Dirofilaria repens.

Diagnóstico por medio de selfies

Citado por el sitio de noticias CNN en español, el doctor Vladimir Kartashev, profesor de medicina de la universidad Estatal de Rostov (Rusia), fue quien solicitó a la mujer que se sacara "selfies" para documentar su padecimiento.

"Los médicos que no están familiarizados con la enfermedad no les creen… a los pacientes", dijo Kartashev.

Según informa CNN, este tipo de gusanos se encuentra normalmente en perros y otros animales carnívoros.

Ingresa al cuerpo como una larva a través de la picadura de mosquito.

Los casos documentados en humanos suelen ser por accidente.

El Dirofilaria repens puede llegar a medir hasta 17o milímetros de largo y vivir hasta 10 años dentro del cuerpo del anfitrión.

La mayoría de casos se han documentado en Europa, Asia y África y se sabe que esta especie de parásito es oriunda del Viejo Mundo".

Aunque se sabe que el gusano no causa daños graves en los humanos, este suele aparecer en forma de bultos debajo de la piel, en los ojos, el pulmón, pecho o los genitales masculinos.