Expulsan a sacerdote que abofeteó a niño durante bautismo

La indignación que provocó el video viral en que un sacerdote abofetea a un niño ya dejó consecuencias.

El prelado fue expulsado y suspendido de sus funciones. Ya no podrá oficiar misas de bodas ni bautizos, informan medios locales como ladepeche.fr.

Aunque las autoridades religiosas aseguraron al principio que no podían identificar al sacerdote, ahora se sabe que oficia en una iglesia de Seine-et-Marne. La diócesis indica que el hombre de 89 años fue castigado y expulsado de su parroquia. También fue despedido de sus deberes como rector de la colegiata de Meaux.

¿Porqué la bofetada?

Además, la portavoz de la diócesis justifica que por su edad y fatiga el sacerdote tuvo ese comportamiento. Incluso indica que el prelado se disculpó con la familia y terminó el bautizo con normalidad.

Sin embargo el sacerdote, del que no se ha dado a conocer su nombre, no admite haber abofeteado al niño. "Fue entre una caricia y una bofetada, esperaba calmarlo. No sabía qué hacer. Tiene dos años y medio, no es una buena edad para ser bautizado".

"Estoy terminando mi ministerio ahora, ese fue mi último bautismo. Hay un final para todo", respondió el hombre de 89 años a Franceinfo.

Finalmente, según el periódico Liberación , los padres serán recibidos este viernes por la noche por el obispo correspondiente, para ofrecerles disculpas.