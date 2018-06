VIDEO. Murió Koko, la famosa gorila californiana que hablaba el lenguaje de signos

Koko, una gorila criada en cautiverio que se convirtió en una celebridad internacional por su dominio del lenguaje de signos, murió el miércoles en California. Tenía 46 años.

La primate, que nació el 4 de julio de 1971 en el zoológico de San Francisco y llegó a dominar mil palabras en el lenguaje de signos, falleció "mientras dormía", precisó la Gorilla Foundation en un comunicado.

"Era muy amada, y la extrañaremos profundamente", añadió.

Su muerte ha generado miles de mensajes de condolencias en las redes sociales, algunos de famosos, como la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis, que tuiteó: "Jamie triste. Mundo triste. Koko héroe".

Cuando era aún bebé, Koko fue puesta a cargo de una joven investigadora y psicóloga para animales, Francine "Penny" Patterson, que trabajaba en un proyecto científico sobre el lenguaje de signos.

Patterson pasaba horas y horas cada día con Koko, dándole sus biberones, y comenzó a enseñarle el lenguaje de signos con la ayuda de una intérprete para los sordos de una iglesia. La acompañaría toda su vida.

En dos años, Koko ya había aprendido 80 palabras.

En 1974, ambas se mudaron a la Universidad de Stanford donde Patterson fundó la Gorilla Foundation, dedicada al estudio de gorilas en cautiverio, y donde Koko continuó su aprendizaje.

Koko fue protagonista de muchos reportajes que la llevaron a la fama.

El más notorio, un reportaje de National Geographic en octubre de 1978 que la mostró tomándose una selfie en un espejo: fue la foto de tapa.

