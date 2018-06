VIDEO. Melania Trump visita a niños migrantes detenidos en Texas

La primera dama estadounidense Melania Trump inició el jueves una visita a dos instalaciones en Texas que alojan a algunos de los más de 2,300 niños separados de sus padres después que ingresaron a Estados Unidos sin autorización.

Estará visitando el Upbring New Hope Children's Center después de que el presidente Donald Trump firmó un decreto para detener la separación de las familias.

El propio presidente Donald Trump lo anunció inicialmente a la prensa en la Casa Blanca y posteriormente la información fue confirmada por el servicio de comunicaciones de la primera dama estadounidense.

En la localidad de McAllen, Melania realizó una visita a un albergue de niños inmigrantes administrado por la iglesia luterana, y tenía en agenda recorrer un centro de procesamiento de migrantes de la guardia fronteriza.

De acuerdo con informaciones de la oficina de la primera dama, el albergue reúne actualmente unos 60 niños con edades que van de los 5 a los 17 años de edad, provenientes de Honduras y El Salvador.

"Todos sabemos que están aquí sin sus familias, y quiero agradecerles (a los administradores del centro) por su arduo trabajo, su compasión, y su amabilidad al dar en estos tiempos difíciles", dijo la primera dama en una declaración.

My Administration is acting swiftly to address the illegal immigration crisis on the Southern Border. Loopholes in our immigration laws all supported by extremist open border Democrats…and that's what they are – they're extremist open border Democrats…. pic.twitter.com/F73I5gu0Q5

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018