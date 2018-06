FOTOS. Conoce a la mujer que dio a luz a la primera hija de Mauricio Ochmann

Aunque Aislinn Derbez le robó el corazón a Mauricio Ochmann desde que coincidieran en el rodaje de la película "A la mala", en la vida del actor ya existía una mujer muy importante.

Antes de que encontrara en ella el amor de su vida, hubo alguien que dejó una inmensa huella en su camino.

Se trata de la arquitecta María José del Valle, quien fue la primera esposa del actor y madre de su hija Lorenza.

La pareja estuvo casada hasta el año 2008 cuando iniciaron los trámites de divorcio, presuntamente por los severos problemas de adicciones del actor.

El mexicano reveló que tuvo que internarse en rehabilitación para superar su adicción al alcoholismo y otras sustancias.

Sin embargo, hubo una mujer que fue pieza clave para que él decidiera darle un giro a su vida y sanar.

"Había mucha gente que me quería pero realmente yo no me quería ayudar. Sucedió cuando llegó mi hija a mi vida y al año decido levantar la mano y pedir ayuda".