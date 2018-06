VIDEO. Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. es expulsada de restaurante mexicano

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, fue expulsada de un restaurante mexicano en Washington, al menos eso es lo que se dio a conocer a través de imágenes compartidas en redes sociales.

El envío de más de 2 mil menores a albergues en fronteras de Estados Unidos con México, ha desatado un sinnúmero de críticas hacia el gobierno de Donald Trump y particularmente a Nielsen.

La secretaria Nielsen se encontraba adentro del restaurante MXDC cuando un grupo de activistas la interrumpió gritando consignas en contra de este tipo de programas migratorios.

Luego de varias consignas como "¡sin fronteras!", "¡sin muros", y hasta mostrarle panfletos, al parecer, la secretaria Nielsen no tuvo más remedio que finalmente retirarse del negocio tras la presión de las personas.

Want to show ICE and CBP that they can’t expect peaceful nights while they destroy immigrant lives? Join us, July 1st I’m Virginia. https://t.co/24ZztvFjcU https://t.co/ZmD7bOaVCD

— Metro DC DSA (@mdc_dsa) June 20, 2018