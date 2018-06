Otto Molina Stalling compara con "Back to the Future" acusación en su contra

Como la historia para una película calificó Otto Molina Stalling la acusación que el Ministerio Público (MP) hace en su contra en el caso “IGSS-Pisa”.

Molina Stalling, hijo de la magistrada Blanca Stalling, suspendida de sus funciones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es señalado por el MP por supuestamente haber influido en las gestiones que realizó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para cambiar a la empresa que daba atención a los enfermos renales afiliados a la entidad.

Según la Fiscalía, el sospechoso y otros acusados más manipularon las gestiones para que la junta licitadora encargada beneficiara a Pisa con el contrato.

De acuerdo con la declaración de Molina Stalling, lo que señala el MP en su contra ocurrió después de que la junta licitadora diera el visto bueno para contratar a la referida entidad.

“Los hechos que me señalan me hacen viajar atrás en el tiempo, como -en la película- ‘Back to the future’”, aseguró.