Maluma confiesa que siempre soñó con jugar en un Mundial

Que gran experiencia hoy apoyando a "La Azul Celeste" 🇦🇷 mañana apoyamos a México 🇲🇽 y no veo la hora de ver a mi tricolor 💛💙❤️C O L O M B I A 🇨🇴 #LatinosUnidos

A post shared by MALUMA (@maluma) on Jun 16, 2018 at 11:51am PDT