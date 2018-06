EN IMÁGENES. Más de 2 mil 300 menores ya fueron separados de sus familias en frontera de EE. UU.

Funcionarios estadounidenses ya han separado 2.342 niños de sus familiares en la frontera con México a raíz de la política de "tolerancia cero" contra la inmigración clandestina, informó este lunes el Departamento de Seguridad Interna (DHS) al Senado.

Este número corresponde al periodo entre el 5 de mayo y el 9 de junio. Anteriormente, el DHS había informado que entre mediados de abril y fin de mayo ese número ya había ascendido a 1.995 niños separados de sus familias.

La senadora Jeanne Shaheen subrayó en redes sociales que estos números significan que Estados Unidos separa en promedio "unos 70 niños por día" en su campaña para disuadir la inmigración clandestina hacia territorio estadounidense.

The President & his administration aren’t telling the truth: there is no law requiring family separation. I’m fighting for the #KeepFamiliesTogether bill to block this decision by the Trump administration & urging R Senators to join. This is not who we are.

