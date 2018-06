Hombre hiere a policía y toma como rehenes a varios niños en Florida

El hecho inició a eso de las 23:45 del domingo, cuando la Policía acudió al complejo Westbrook Apartments, en Orlando, tras recibir una llamada sobre una situación de violencia doméstica.

Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con una mujer afuera de uno de los apartamentos, quien les dijo que su novio la había maltratado. Cuando se aprestaron a arrestar al sospechoso, este abrió fuego en contra de los policías e hirió gravemente a uno de ellos.

Acto seguido, el hombre se atrincheró en el apartamento, donde se encontraban cuatro niños, de 2, 7, 10 y 12 años, respectivamente. Se cree que los menores podrían ser los hijos del atacante.

Según medios internacionales, equipo SWAT se hizo presenten en la escena, mientras las autoridades intentaban negociar con el agresor.

“Nuestra principal preocupación en este momento es la seguridad de los niños”, dijo John Mina, jefe de la Policía de Florida, en una conferencia de prensa este lunes.

The suspect is barricaded inside the home with four hostages – children who are 1, 7, 10 and 12 years old. pic.twitter.com/7pPYjX8O4H

OPD @ChiefJohnMina: Our main concern right now is the children that are being held hostage in the apartment with suspect who shot and seriously wounded one of our officers responding to a domestic violence call. pic.twitter.com/Y8PwAq30Ic

— Orlando Police (@OrlandoPolice) June 11, 2018