Doña Eufemia, no descansa por encontrar a sus familiares

A una semana de haber perdido a sus familiares y pertenencias por la erupción del volcán de Fuego, personas son apoyados por rescatistas extranjeros para localizar, aunque sea los restos, menciona doña Eufemia García, quien busca a 50 parientes.

La avalancha que causó una erupción el domingo 3 de junio soterró viviendas de la aldea San Miguel Los Lotes, en El Rodeo, Escuintla, donde la temperatura del suelo es el principal obstáculos para seguir con la búsqueda.

Doña Eufemia asegura que sus familiares fueron arrastrados por la ceniza por lo que este domingo en dicha área se localizó una blusa y una cadena (joyería) de su sobrina, como también se localizaron unas extremidades, que presume son de su progenitora.

“Gracias a Dios tengo el apoyo de otros países, pero el presidente (Jimmy Morales) aquí no ha mandado ningún apoyo, lo único que está haciendo es limpiando la carretera tiene maquinaria, tiene todo, pero aquí necesitamos una máquina para excavar porque aquí está toda mi familia. El presidente no nos está ayudando sino por parte de otros países, le debería de dar vergüenza, porque otros países le están demostrando que si tienen presidente bueno, no como un presidente malo”, resaltó la mujer.