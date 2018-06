Detrás de cámaras, los sentimientos que no salieron al aire tras la tragedia

Lágrimas, sentimientos de impotencia y desesperación también se apoderaron de nuestros reporteros durante la tragedia del volcán de Fuego, el dolor será algo que no podrán borrar de su mente y corazón.

Nadie escapó a la desolación que dejó una de las tragedias más grandes que ha vivido Guatemala, y aunque la labor periodística a veces parece fría y despiadada, no todo es lo que parece, el deber es el de informar.

Inocencia y amor, historias en los albergues

“Esa noche una niña se recostó en mi hombro y me preguntó si yo tenía casa y le dije que sí, y me dijo, ‘nosotros teníamos, pero está debajo de la tierra y mi hermanito está ahí, no tenemos donde vivir’, traté de ser fuerte, pero por dentro estaba destrozado”, cuenta Douglas Suruy, quien es periodista deportivo pero apoyó en el área de nacionales.

Unos sonrien ignorando lo que está pasando y otros sufren el desastre que dejó #VolcánDeFuego #NuestrosNiños #FuerzaGuatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/gm0FuFGEBO — Douglas Suruy (@DSuruy_DP) June 5, 2018

Sin embargo, esa escena era solo el comienzo, pues lo que vivió después fue aún más desgarrador. Otro de los momentos que agradece haber visto, fue la de una pareja de ancianos, que le confirmó que el amor si puede ser para siempre.

“En uno de los albergues conocí a una pareja de ancianos, como de unos 80 años, se habían quedado sin nada, pero se tenían el uno al otro, se acariciaban el pelo y las mejillas, realmente me conmovió”, relata con voz entrecortada.

Ellos si cumplieron su promesa, estar juntos en las buenas y en las malas. #VolcánDeFuego #FuerzaGuatemala 🇬🇹 pic.twitter.com/WN4qxPPG7r — Douglas Suruy (@DSuruy_DP) June 5, 2018

El llanto de Bryan

Pero sin lugar a dudas, el momento que más impactó a Douglas, fue el llanto de Bryan Rivera, todos vieron su dolor en una transmisión en vivo, incluso, muchos usuarios pedían ya no seguir el en vivo, pues la escena era desgarradora, sin embargo, nadie vio lo que vivió nuestro reportero.

“Encontré a Bryan escarbando con las manos y gritando que quería ver a su mamá, pedía ayuda para quitar los escombros, intenté animarlo, pero me dijo, ‘a veces las palabras no ayudan tanto como un abrazo, se recostó en mi pecho y comenzó a llorar, solo lo abracé”.

(Video a partir del minuto 4)

Minutos después, Douglas hizo un en vivo pero al entrevistar a Bryan, este se quebró, se hincó, y se aferró a lo único que quedó de su casa, la guitarra de su hermana de 12 años.

“En ese momento no pude más, ya no tuve fuerzas para abrazarlo, sentí que era su momento de intimidad, pues se aferraba al instrumento como si fuera un familiar. Fue muy duro”, cuenta. Para entonces las lágrimas ya eran inevitables.













Su casa era un horno

La desesperación de las personas por encontrar a sus seres queridos hace que se arriesguen, como le pasó a un hombre que buscaba a su esposa.

“Me pidió que dejara de tomar fotos y que lo ayudara, me señaló un techo y me dijo, ‘ayúdeme a levantar la lámina’, y a pesar que el calor era insoportable, se lanzó debajo y con las manos escarbaba mientras llamaba a su esposa, como pude lo jalé con la mano. ‘No sabe lo duro que estoy viviendo’, me dijo, se tiró a mis pies y comenzó a llorar, intenté consolarlo. Al buen rato, me recosté en Juan Carlos, porque me quebré”, relata Douglas.

#VolcánDeFuego Don Roni Rocael busca a su hija que estaba embarazada y a su yerno, quienes se fueron a vivir a El Rodeo, en Escuintla. Vía @DSuruy_DP pic.twitter.com/AeAwT8RF1A — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 5, 2018

Su cachorro fue todo lo que encontró

Omar Solís, fotógrafo de nacionales, cuenta que vivió muchos momentos duros, pero uno de los que más lo impactó fue ver a una adolescente regresar de la zona cero, desconsolada, había ido en busca de su familia, y solo encontró a su cachorro.

“Sentí que se me partía el corazón, era tan joven y se quedó sin nada y sola, lloraba desconsoladamente mientras alimentaba al cachorro en un vaso, me hice el fuerte pero la verdad fue muy duro verla y no poder darle una respuesta”, dice Omar, mientras sus ojos aún se humedecen al recordar el momento.

La indiferencia también duele

Omar dice que la indiferencia duele tanto como la tragedia, se refiere al momento en que el presidente Jimmy Morales visitó la zona cero solamente para entregar algunos pares de botas, y comenzó a dar declaraciones sin darse cuenta que a escasos metros, los rescatistas escarbaban para rescatar el cuerpo de una madre y su bebé.

“Sentí mucho coraje e impotencia, ni si quiera se dio cuenta que intentaban rescatar el cuerpo de una señora que llevaba en la espalda a su bebé, que fue alcanzada por los flujos piroclásticos. Solamente se fue, ni si quiera se acercó a animar a los socorristas. Nada. No le importó”, dice Omar en tono molesto.

(Video a partir del minuto 13)

Aunque él ha capturado con su cámara, varios momentos dolorosos de nuestro país, dice que esta ha sido la tragedia que más le ha costado cubrir, pues sintió el dolor de los damnificados, como propio.

Foto: Cortesía

“En nuestro afán de seguir informando, nos saltamos los puestos de vigilancia y avanzamos a la zona cero, solo me puse a orar y le pedí a Dios que no nos pasara nada malo. Íbamos con Douglas siguiendo a las personas que decidieron ir en busca de sus familiares”, expresa Omar.

Foto: Cortesía

Douglas Suruy, Omar Solís, Juan Carlos Ramírez, Álvaro Alay y Alejandro García, fueron los reporteros que cubrieron la tragedia para Publinews y El Popular, todos vivieron experiencias diferentes, y algunos prefirieron guardar silencio, pues es triste ver y recordar tanto dolor.

Foto: Cortesía