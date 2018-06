EN IMÁGENES. Damnificados "se quedan solos" en la búsqueda de sus familiares

Los familiares de las víctimas del volcán de Fuego se han aferrado a la búsqueda de los restos de sus seres queridos. Solo que este sábado se encuentran realizando las tareas de rescate sin el acompañamiento de las autoridades.

Habitantes de la aldea San Miguel Los Lotes, en Escuintla, continuaron buscando entre los escombros y el material volcánico que cubrió esa comunidad con el acompañamiento de socorristas internacionales, entre México y Perú.

Este sábado fue localizada una persona entre los escombros por parte de los familiares, que lograron identificar el lugar donde se encuentra su vivienda.

Con piocha y pala en mano, siguen escarbando entre el material volcánico, que cayó el pasado 3 de junio. Una de las damnificadas, doña Damaris, indicó que está buscando a su hija de seis años y a su sobrina de 15. Lo único que quiere es encontrar sus cuerpos y despedirse de ellas por última vez.

Doña Damaris se quejó porque las autoridades ya no brindan apoyo en las tareas de búsqueda: "como el señor Presidente no tiene familia aquí, no le interesa", expresó.

Según datos proporcionados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), son 197 personas las que se encuentran desaparecidas. Sin embargo, los vecinos del lugar aseguran que son más, ya que hay muchas personas que tampoco están en los albergues.

Personal del Ministerio de Comunicaciones se encuentra en la zona afectada realizando labores de limpieza en ese tramo carretero.



















































































Publicidad



















































































Suman esfuerzos

Bomberos Voluntarios ingresaron a realizar búsqueda en Alotenango, Sacatepéquez, a partir de las 13 horas y estarán hasta que las condiciones de seguridad lo permitan. Sin embargo, una nueva alerta de Conred indica que un fuerte lahar desciende por los cauces de los ríos Ceniza, Taniluya y Santa Teresa.

"Se informó a las COLRED de los siguientes puntos para que tomen sus precauciones: Palo Verde, Yepocapa, Chimaltenango, colonia Las Palmas, Siquinalá, Escuintla; San Vicente Los Cimientos, Siquinalá, Escuintla; y San Andrés Osuna, Escuintla", informó la Conred.