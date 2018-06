Se forma Aletta, la primera tormenta tropical de la temporada

El Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó sobre la formación de la tormenta tropical Aletta el miércoles.

Se trata de la primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del Pacífico, aunque los meteorólogos resaltan que no será una amenaza para tierra firme.

El NHC apuntó que el vórtice de Aletta se encontraba en la mañana a unos 595 kilómetros (370 millas) al sur-suroeste de Manzanillo, México, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora (45 millas) y avanza a una velocidad de 15 kilómetros por hora (9 millas).

The first named storm of the 2018 Eastern Pacific #hurricane season is here, Tropical Storm #Aletta is developing off the coast of #Mexico and currently does not pose a threat to land. Follow it live: https://t.co/P1F11zXUHI pic.twitter.com/D8mJzkLjHk

Los expertos prevén que Aletta se convierta en huracán el jueves a medida que avanza hacia el oeste en el Pacífico.

En su esperado anuncio anual de predicción de huracanes, la Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) detalló a finales de mayo que existe un “70 % de probabilidades de que haya de 10 a 16 tormentas con nombre (…) de las cuales 5 a 9 podrían volverse huracanes”.

De ellos, entre uno y cuatro podrían superar la categoría 3, en una escala de 5. Esto significa que hay un 75 % de probabilidades de que la temporada de huracanes del Atlántico 2018 (que va del 1 de junio hasta el 30 de noviembre) sea igual o más activa que el promedio.

Today is the official start of the 2018 Atlantic #hurricane season. The good news is that it should be quiet for the next several days. Today's outlooks all have the list of names for this season, as well as a brief description of NHC products: https://t.co/m9946DoYYi pic.twitter.com/2fOXaU52Zr

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) June 1, 2018