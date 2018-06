Nave Soyuz despega hacia la EEI con tres astronautas a bordo

La nave rusa MS-09, con tres astronautas a bordo, despegó este miércoles desde Kazajistán rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Lee también: La pelota del primer partido del Mundial vuelve a la Tierra tras su viaje espacial

El lanzamiento del cohete se realizó con éxito desde el cosmódromo de Baikonur a las 07:12 (hora local), como estaba previsto, con el ruso Serguéi Prokópiev, la estadounidense Serena Auñón-Chancellor y el alemán Alexander Gerst a bordo.

Se espera que la nave llegue el viernes a la EEI para una misión de cinco meses bautizada como “Horizons”.

El equipo tiene poca experiencia comparado a los anteriores, y Gerst, de 42 años, procedente de la Agencia Espacial Europea (ESA), es el único que ha efectuado una misión espacial (en 2014, también en la EEI).

“Entramos en el cohete por la rampa de lanzamiento de Gagarin. Aquí está, listo, humeante, vivo, con toda su belleza. Tendré que darle otra palmada amistosa antes de entrar” escribió Gerst en Twitter, pocas horas antes del despegue.

L-3 hours. Driving to the rocket, on Gagarin's launch pad. There she is, ready, steaming, alive, in all her beauty. I will need to give her another friendly tap before we climb in. Can't wait to feel those engines in my back. Poyekhali! #horizons

— Alexander Gerst (@Astro_Alex) June 6, 2018